"In giro al posto di lavorare", scoperti nove furbetti del cartellino all'ospedale Civico

Per tre impiegati della azienda sanitaria scatta la sospensione dal servizio per un anno e per altri cinque dipendenti, tutti ex Pip, è stato disposto l'obbligo di firma. Nell'inchiesta dei carabinieri, denominata "Caffè lungo", emerge che i lavoratori si sarebbero allontanati "per tempi non giustificabili"

Sarebbero risultati in servizio - perché in un caso un collega compiacente avrebbe timbrato al loro posto - ma poi se ne sarebbero andati in giro. Sono nove i nuovi "furbetti del cartellino" scoperti dai carabinieri della compagnia Piazza Verdi, tutti in servizio al Civico e all'ospedale dei Bambini.

L'operazione si chiama "Caffè lungo" e per tre dipendenti dell'azienda ospedaliera è scattata la sospensione dal lavoro per un anno. Altri cinque indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso, tutti ex Pip, sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un'altra persona è invece indagata a piede libero.

Attraverso videoriprese, pedinamenti e acquisizione di documenti, i militari hanno scoperto che i nove, in un caso grazie alla complicità di un collega che avrebbe timbrato i loro badge, tra ottobre e novembre del 2019, si sarebbero allontanati dagli ospedali al posto di lavorare. Per lo più, come emerge dall'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, i lavoratori sarebbero rimasti nelle vicinanze delle strutture sanitarie. Le loro assenze, però, si sarebbero protratte per tempi non giustificabili.

L'assenteismo è una piaga in tanti uffici pubblici e negli ultimi mesi sono diverse le inchieste che hanno fatto venire alla luce questo tipo di comportamento per esempio ai servizi cimiteriali del Comune, dove sono finiti sotto inchiesta ben cinquantacinque dipendenti, e alla Foss, dove sono coinvolti 47 impiegati dell'orchestra sinfonica.