Assenteismo alla Rap, Todaro: "Difficile fare i controlli, ma ora gli indagati rischiano la sospensione"

"Stiamo valutando di avviare i procedimenti disciplinari e di sospendere dal servizio in via cautelare i 18 indagati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e non avremo alcuna tolleranza per chi non fa il proprio lavoro e danneggia così chi invece svolge con sacrificio la propria funzione". A preannunciare i provvedimenti a PalermoToday è il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, alla luce dell'inchiesta dei carabinieri con cui sono stati scoperti 101 furbetti del cartellino.

E' vero che l'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido, è nata dalla denuncia di una dirigente dell'ex municipalizzata che tuttavia segnalava presunti furti di carburante e non un assenteismo diffuso di cui evidentetemente l'azienda non si era accorta. E Todaro (che non era presidente nella fase in cui si è svolta l'inchiesta), non nega che il problema del controllo esiste: "Mancano i quadri intermedi, i dirigenti che possano vigilare in ogni settore e cercare di evitare questo fenomeno - spiega - sono passati da 11 a 3. Proprio per questo sto lavorando per ottimizzare la pianta organica e fare i modo che i controlli si facciano. Peraltro i settori in cui sono impiegati gli indagati erano già alla mia attenzione ed ho fatto anche una circolare specifica in quest'ottica".

Il controllo interno è indispensabile per evitare che debba intervenire la magistratura e che passino anni per arrivare poi a sentenze definitive e provvedimenti, mentre - come in questo caso - il danno viene creato a tutti i cittadini (a cui non sono garantiti servizi di pulizia essenziali) e si determina anche un danno per le casse pubbliche (e quindi sempre agli stessi cittadini che pagano le tasse). Todaro spiega che sta anche valutando di "fare una circolare per imporre a tutti i dipendenti di timbrare, in entrata ed in uscita". Un provvedimento simile era stato adottato il 13 agosto del 2020, ma dopo appena 6 giorni, in seguito alle rimostranze dei sindacati, era stato sospeso. "Ci sono delle mansioni, come quelle degli addetti alla pulizia notturna nei mercati storici - dice ancora Todaro - per i quali occorre trovare una soluzione (al termine del servizio non possono essere costretti a tornare in via Ingham solo per timbrare, ndr), ma la mia intenzione è di imporre la timbratura a tutti".

"Ringrazio la Procura e i carabinieri per il forte impulso dato alle indagini, ma – ha commentato Todaro – mi rammarico che vengano coinvolti, anche in flagranza di reato, dipendenti accusati di atti criminali contro la propria azienda. Oltre a danneggiare l'immagine della Rap, vengono colpiti anche tutti quei lavoratori che ogni giorno svolgono con dedizione il loro dovere. Questa inchiesta è un'ulteriore tegola che si abbatte sulla Rap e tutto questo accade - ha sottolineato - mentre ci battiamo e sacrifichiamo tempo e risorse per tenere in piedi l'azienda, per scongiurare l'ennesima emergenza, per risanare i conti ed evitare anche il fallimento della Rap".

Todaro ha poi aggiunto: "Ogni giorno contrastiamo migliaia di palermitani che abbandonano rifiuti ovunque, mezza città che pretende un servizio adeguato ma poi dimentica di pagare la Tari e adesso ci tocca aprire un ulteriore fronte all'interno, con decine di dipendenti che, a quanto pare, non hanno ancora capito quanto seriamente a rischio sia il futuro dell'azienda. Se confermate le ipotesi accusatorie, prenderemo provvedimenti durissimi, ove ci siano i presupposti anche per il licenziamento, oltre, ovviamente, a costituirci parte civile nell'eventuale processo. Tutti i dipendenti – ha concluso il presidente di Rap – devono sapere che la catena dei controlli è serrata e l'attenzione è massima perché la città vuole risposte di serietà e affidabilità e non ci saranno sconti per nessuno".