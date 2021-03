“Si assentavano falsificando i fogli firma”, sospesi 3 dipendenti regionali all’Esa di Corleone

Si tratta di due uomini e una donna indagati a vario titolo per truffa in danno di ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Il danno arrecato è stato quantificato in oltre 5.500 euro

Si sarebbero assentati ingiustificatamente dal luogo di lavoro falsificando gli orari di ingresso e di uscita in ufficio. Per questo tre dipendenti della Regione sono stati sospesi per sei mesi dal pubblico servizio e indagati a vario titolo per truffa in danno di ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Si tratta di due uomini e una donna, tutti all’incirca sessantenni, in servizio nella sede operativa di Corleone dell’Ente sviluppo agricolo. Ad eseguire le misure cautelari interdittive i carabinieri della Stazione di Godrano su richiesta della Procura della Repubblica.

I militari hanno scoperto le incongruenze pedinando e riprendendo i tre dipendenti in prossimità dell’area di accesso agli uffici e incrociando poi le informazioni con quanto messo nero su bianco nei cosiddetti “fogli firma". "Nel periodo di osservazione, andato avanti dal mese di agosto a quello di ottobre 2020, sono state accertate - fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri - quotidiane irregolarità da parte degli indagati, con allontanamenti immotivati dall’ufficio per un minimo di un’ora fino a raggiungere quasi l’intera giornata lavorativa, con ritardi di un’ora sulla presentazione al lavoro e uscite anticipate della stessa durata".

Le ore di assenza arbitraria, cumulata dai tre dipendenti, superavano la metà delle ore complessive lavorative. Il danno arrecato alla pubblica amministrazione, nel solo periodo monitorato, è stato quantificato in oltre 5.500 euro. Disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca, delle somme contestate.