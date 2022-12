"Timbravano il cartellino per un collega assente": la Rap sospende due dipendenti indagati

Sospesi due dipendenti della Rap indagati per avere timbrato il cartellino d’ingresso per un altro collega poi finito in carcere. I provvedimenti, firmati dall'amministratore unico Girolamo Caruso, sono stati decisi dall'azienda in via cautelare. Contestualmente è stato avviato per entrambi l'iter disciplinare.

Nel corso delle indagini attraverso le telecamere piazzate dai carabinieri è emerso che più volte in un mese (i fatti risalgono al maggio 2017) i due dipendenti hanno timbrato l'orario di ingresso e di uscita del dipendente assegnato alla raccolta differenziata di Partanna Mondello. L'operaio non si sarebbe presentato al lavoro, arrecando danno all'azienda.

I due dipendenti si presenteranno all'udienza preliminare il prossimo 18 gennaio davanti al gup.