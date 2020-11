Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Timbravano (anche tre cartellini alla volta), poi se ne andavano: 47 indagati all'orchestra sinfonica

Le microspie installate dalla Digos sono servite per seguire i movimenti di 30 ex Pip e 16 dipendenti amministrativi. Registrati "allontanamenti di diverse ore dal luogo di lavoro per svolgere faccende di carattere personale"