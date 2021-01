Assembramenti in centro, la proposta: "Stop a isola pedonale di via Libertà e via Ruggero Settimo"

"Il divieto di stazionamento deciso dal sindaco Orlando nelle vie del centro si è rivelato del tutto inutile. Lo dimostrano gli assembramenti che da mesi si registrano nella zona del Politeama". A parlare è il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara. "L'unica cosa da fare è sospendere l'isola pedonale in vigore il sabato e la domenica in via Libertà e via Ruggero Settimo. Da tempo chiedo al sindaco di intervenire in tal senso, ma fino ad ora ha fatto orecchie da mercante."

"Si tratta dello stesso provvedimento adottato lo scorso mese di marzo durante il lockdown, quando il numero dei contagi a Palermo era contenuto. Adesso che siamo in piena emergenza sanitaria, questa limitazione è più che mai necessaria e urgente."