Esperti di diritto delle Arti a Palermo: sarà consegnato un premio alla carriera in memoria di Giuni Russo

Si terrà a Palermo la VII assemblea nazionale della Siedas (Società italiana esperti di diritto delle Arti e dello Spettacolo): una tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, che si svolgerà il primo giorno nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, il secondo nell'oratorio di Sant'Elena e Costantino, mentre il terzo è riservato ai soci dell'associazione senza scopo di lucro, che nasce con lo scopo di incentivare gli studi e le ricerche nel campo del diritto delle Arti e dello Spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

I lavori si apriranno alle 14 di venerdì, giorno in cui è anche prevista la consegna di un premio alla carriera in memoria di Giuni Russo: in occasione di ogni assemblea Sideas sceglie infatti una figura illustre della città in cui avviene l'evento e le dedica un momento di ricordo. Una scelta non casuale, quella dell'artista originaria del Borgo Vecchio, scomparsa prematuramente 18 anni fa, e alla quale soltanto qualche giorno fa la stessa Palermo - in seguito all'iniziativa di PalermoToday - ha deciso di intitolare il Palchetto della musica di piazza Castelnuovo, dove si esibì per la prima volta da ragazzina. Una voce inarrivabile, quella di Giuni Russo che non sempre ha goduto dei giusti riconoscimenti pubblici, ecco perché l'iniziativa della Sideas assume un valore ancora maggiore.

Ad aprire i lavori a venerdì pomeriggio saranno il presidente di Siedas, Fabio Dell'Aversana, e Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II, partner dell'evento, al quale prenderanno parte tanti esperti del settore.

Oltre che Giuni Russo, riceveranno il premio alla carriera, nella sezione Diritto, Maria Immordino, ordinario di diritto amministrativo all'università di Palermo e componente del Cgars, nella sezione Arti, l'artista Pippo Madè, e nella sezione Spettacolo, l'attrice Lucia Sardo.