VIDEO | Almaviva, i lavoratori si preparano allo sciopero: "Vergogna"

Il tavolo al ministero del Lavoro si è concluso con un nulla di fatto, gli operatori e sindacati si sono così riuniti in assemblea al Foro Italico, in vista della manifestazione di domani. In piazza anche il sindaco Orlando e l'assessore Marano: "Quello che sta accadendo è una vera e propria provocazione"