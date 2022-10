Dichiara di essere separato per l'assegno sociale, ma vive ancora con la moglie: scatta sequestro di 28 mila euro

Sulla carta viveva a Campofelice di Roccella, si era separato dallla moglie ed essendo in condizioni economiche disagiate percepiva l'assegno sociale. In realtà non si sarebbe mai allontanato dall'abitazione di Monreale in cui viveva con la consorte, una dipendente della pubblica amministrazione con redditi superiori al limite previsto per il beneficio previdenziale.

A scoprirlo sono stati le indagini dei finanzieri in stretto coordinamento con la Procura. Verifiche al termine delle quali, i militari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nella forma "diretta" e "per equivalente" per un valore complessivo pari a 28 mila euro emesso dalla stessa Procura. L'uomo è stato denunciato con l'accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato per un periodo che va dal 2018 al 2022.

Pertanto, le Fiamme Gialle di Cefalù hanno sottoposto a sequestro le disponibilità finanziarie del soggetto rinvenute su un conto corrente nonché un appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di Campofelice di Roccella. Il provvedimento di sequestro è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo.