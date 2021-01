Assegno nucleo familiare e maternità, come presentare domanda per l'anno 2020

Da oggi è possibile presentare la domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori e quello di maternità per l'anno 2020. L'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo.

Le domande relative al nucleo familiare, che potranno essere inoltrate dai cittadini italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo o residenti nel Comune, possono essere presentate, entro e non oltre il 31 gennaio 2021. L'importo dell'assegno ammonta a 145,14 euro. Quelle relative alla maternità possono essere presentate entro e non oltre sei mesi dalla nascita del minore presso le Circoscrizioni comunali di appartenenza. L'importo dell'assegno mensile è di 348, 12 per cinque mensilità per un totale quindi di 1.740,60 euro.

Entrambe le domande devono essere corredate dal nuovo modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). Le istanze dovranno essere presentate a mezzo raccomandata o ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

1° Circoscrizione Piazza Giulio Cesare, 52

sportellopolifunzionaleprimacircoscrizione@comune.palermo.it

2° Circoscrizione Via San Ciro,15

sportellopolifunzionalesecondacircoscrizione@comune.palermo.it

3° Circoscrizione Via F. la Colla, 48/52

sportellopolifunzionaleterzacircoscrizione@comune.palermo.it

4° Circoscrizione Viale Regione Siciliana, 95

sportellopolifunzionalequartacircoscrizione@comune.palermo.it

5° Circoscrizione Largo Pozzillo, 7

sportellopolifunzionalequintacircoscrizione@comune.palermo.it

6° Circoscrizione Via Monte San Calogero, 26/28

sportellopolifunzionalesestacircoscrizione@comune.palermo.it

7° Circoscrizione Via Eleonora Duse, 31

sportellopolifunzionalesettimacircoscrizione@comune.palermo.it

8° Circoscrizione Via Fileti, 19

sportellopolifunzionaleottavacircoscrizione@comune.palermo.it