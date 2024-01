Assegno di inclusione, Zacco: "Escluse centinaia di famiglie con disabili senza l'invalidità riconosciuta"

Avrebbero diritto all'assegno di inclusione avendo un disabile in famiglia ma, al momento, sono rimaste escluse dal nuovo sostegno economico del governo Meloni a causa di ritardi nel riconoscimento dell'invalidità. "Un problema che riguarda centinaia di famiglie palermitane anche perché tra Asp e Inps ci sono pratiche arretrati da anni", stima il consigliere comunale Ottavio Zacco.

Assegno di inclusione, già 20 mila carte consegnate a Palermo

Ed è per questo che il consigliere chiede "chiarezza sulle procedure di presa in carico da parte dell’Asp dei soggetti che versano in particolare stato di bisogno". Si tratta per Zacco di "un corto circuito istituzionale già annunciato che sta creando caos e imbarazzo sia ai beneficiari della nuova misura di sostegno che agli stessi operatori dei servizi sociali dei Comuni con un susseguirsi di circolari e note che creano ulteriore confusione".

Secondo Zacco "gli enti preposti, conoscendo in anticipo gli enormi carichi di lavoro che avrebbero messo in difficoltà gli uffici dei servizi sociali, erano in dovere di semplificare e soprattutto di dare direttive chiare al fine di offrire ai cittadini presi in carico dalle Asp risposte certe". A tal proposito, dunque, il consigliere ha chiesto un intervento al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino "affinché si convochi con urgenza un tavolo tecnico che coinvolga l'Inps, l'Asp e gli uffici dei servizi sociali, al fine di creare un sistema condiviso tra i servizi sociali e le strutture sanitarie competenti per dare risposte chiare e risolutive, al fine di non congestionare i servizi sociali del Comune per pratiche di competenza Asp".