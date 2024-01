VIDEO | Assegno di inclusione, alle Poste tra code e disagi: carte esaurite in una decina di uffici

Al terzo giorno di consegna delle carte con l'assegno di inclusione (Adi) già 10 uffici postali a Palermo hanno esaurito le tessere. Da venerdì scorso, gli sportelli sono stati presi d’assalto dai beneficiari del nuovo sostegno economico, che in media si attesta sui 645 euro mensili, introdotto dal governo Meloni che ha preso il posto del reddito di cittadinanza.

Una situazione che si è complicata oggi nelle filiali in cui la PostePay nella quale viene caricato il contributo è terminata. Sono rimaste scoperte le sedi di Boccadifalco, via Empedocle Restivo, via Enrico Toti, piazzale del Fante, via Mariano Stabile, piazza Unità d'Italia, via Leonardo da Vinci, via Pergusa, viale Regione Siciliana, sia in zona Mediatrice che all'angolo con via Nuzzo. Un "sold out" che probabilmente è dovuto al fatto che le carte Adi sono ritirabili in qualsiasi ufficio postale a prescindere dal domicilio del richiedente.

Da Poste italiane fanno sapere che le sedi c he hanno ultimato la disponibilità di card saranno rifornite già a partire dalla fine di questa settimana. E ricordano che per il ritiro, i beneficiari, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Inps, dovranno andare allo sportello con un documento di identità valido e il codice fiscale.

Non va benissimo, però, neanche davanti agli uffici in cui le carte risultano ancora disponibili. Anche oggi capannelli e mugugni si sono registrati in piazza Verdi o in piazza Principe di Camporeale dove c'è chi arriva s in dalle prime ore del mattino per non passare tutta la giornata in coda. Criticità anche davanti alle Poste centrali, dove il turno è rigorosamente fisico ed è gestito dagli utenti in attesa.

Del resto sono 71.311 - sulle 287.704 in tutta Italia - le domande di Adi che hanno avuto esito positivo in Sicilia. L'Isola è seconda dietro la Campania per numero di beneficiari. E così o ltre alle lunghe code, si sono registrati anche momenti di tensione dovuti anche al fatto che si sono presentati anche i richiedenti che però non hanno ancora ricevuto l'sms dell'Inps che li invita ad andare a ritirare la card.