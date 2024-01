Assegno di inclusione, consegna quasi completata in tutta la Sicilia: a Palermo rilasciate 20 mila carte

In quattro giorni, da venerdì scorso a ieri, tra Palermo e provincia, sono già circa 20 mila le carte dell'assegno di inclusione (Adi) consegnate dagli uffici postali. Il grosso è già fatto dunque, considerando che secondo i dati dell'Inps, nel Palermitano, sono 23.526 le domande accettate e in pagamento già dal 26 gennaio. A conferma di ciò c'è anche il fatto che davanti alle Poste non si registrano più le file dei giorni scorsi, che iniziavano di notte e sfociate in alcuni casi in ressa. Probabilmente le code torneranno già da domani, ma perché sarà il primo giorno di pagamento delle pensioni di febbraio.

Assegno di inclusione a Palermo e in Sicilia, i dati

La provincia di Palermo è di gran lunga in testa nella classifica momentanea dei percettori dell'Adi, seguita da quelle di Catania con 15.037 e Messina con 7.099. Dietro, praticamente appaiate, Siracusa (5.340), Agrigento (5.260) e Trapani (5.176). Poi ancora Caltanissetta (2.982), Ragusa (2.131) ed Enna (1.586). Per quanto riguarda le domande pervenute, al 23 gennaio scorso sono state: 49.045 a Palermo, 33.230 a Catania, 11.514 a Siracusa, 11.142 a Trapani, 10.516 ad Agrigento, 6.179 a Caltanissetta, 5.164 a Ragusa e, infine, 3.337 a Enna. Sono 3.084 in tutta l'Isola le istanze che necessitano ancora di un supplemento di istruttoria, di queste 1.132 sono nel Palermitano.

Gli importi medi

Per quanto riguarda gli importi medi della nuova misura di sostegno economico voluta dal governo Meloni al posto del reddito di cittadinanza, in testa c'è sempre la provincia di Palermo con 688 euro caricati nella Postepay dell'Adi. Poi Catania con 651 euro, Messina (631), Ragusa (620), Agrigento (618), Trapani (616), Caltanissetta (612), Siracusa (610) ed Enna con 598. L'importo medio della Sicilia è pari a 627 euro.

Adi, le carte già consegnate

La prima parte della pratica Adi è quindi agli sgoccioli per gli sportellisti tempestati, da venerdì scorso, dalle richieste anche da coloro che non avevano ricevuto comunicazione con un sms per andare a ritirare la card. Un costante viavai, soprattutto nelle giornate di venerdì, sabato e lunedì che ha visto anche l'esaurimento delle carte in 10 uffici postali di Palermo. Ma il caos sembra essere ormai alle spalle. Sul totale siciliano dei 68.137 aventi diritto al 26 gennaio, infatti, si stima che sono circa 65 mila le tessere già in mano ai beneficiari. Oltre alle 20 mila nel Palermitano, più di 12 mila sono quelle rilasciate nel Catanese. E nel Messinese mancherebbe poco al completamento della totalità delle 7.099 schede. Poste in questi primi giorni di consegna dell'Adi ha potenziato il personale negli uffici, prevedendo come di solito accade in questi casi l'afflusso immediato agli sportelli dei beneficiari.