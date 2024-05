Provano ad abbattere con un camion la colonnina di un distributore di benzina, ma non ci riescono e fuggono

Tentano di abbattere con un camion la colonnina del self service di un distributore di benzina in via Messina Montagne ma non ci riescono. I ladri - che avevano scelto un impianto isolato - sono fuggiti non appena si sono resi conto che stavano arrivando i carabinieri, chiamati da qualcuno che ha assistito alla scena.

Prima di scappare si erano più volte scagliati contro per cercare di prendere e portare via la colonnina che contiene i soldi inseriti dagli automobilisti per fare rifornimento. Nonostante i colpi, però, il self service ha resistito e i ladri sono fuggiti a piedi lasciando lì il mezzo che era stato rubato. Sono in corso le indagini per risalire a chi ha tentato il colpo.