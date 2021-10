Assalto alla Cgil di Roma: in carcere anche Ursino, leader palermitano di Forza Nuova

Il palermitano arrestato su disposizione del gip di Roma per l'assalto alla sede della Cgil del 10 ottobre scorso è Massimiliano Ursino, leader di Forza Nuova in città, che non aveva peraltro fatto mistero della sua trasferta nella Capitale, pubblicando anche degli scatti sui suoi profili social.

Ursino, che è difeso dall'avvocato Enrico Sanseverino, è stato arrestato stasera a Palermo ed è stato condotto nel carcere di Pagliarelli.

Secondo la Procura romana ci sarebbe stato anche lui alla guida del gruppo di circa 50 persone che, durante la manifestazione no vax della settimana scorsa avevano preso di mira, devastandola, la sede del sindacato.