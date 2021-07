Tubo rotto in corso Baldassarre Scaduto: ad Aspra sospesa la Ztl

A seguito della rottura di un tubo lungo corso Baldassarre Scaduto per il nubifragio di ieri mattina è stata interrotta la circolazione sul viale che collega Bagheria ad Aspra. Per ridurre i disagi che derivano da questa chiusura l'amministrazione comunale di Bagheria ha deciso di interrompere temporaneamente la Ztl (Zona traffico limitato) e l'Ap (L'area pedonale) nella frazione di Aspra. "L'amministrazione comunale - si legge in una nota - terrà aggiornati i cittadini sull'evolversi della risoluzione del guasto".