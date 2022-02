Aspra, concluse le riprese per la fiction Mediaset "La ragazza di Corleone"

Nonostante un giorno di pioggia, il "ciak si gira" per le riprese della fiction "La ragazza di Corleone", ha destato la curiosità da parte di molti residenti delle frazione marinara di Aspra. La fiction che è firmata Mediaset ed è diretta dal regista Mauro Mancini, ha per protagonista l’attrice Rosa Diletta Rossi.

"La polizia municipale - spiegano dal Comune di Bagheria - guidata dal comandante Maurizio Parisi ha svolto il servizio per permettere un'efficiente e sicura circolazione stradale e, al contempo, per garantire alla produzione Mediaset un regolare svolgimento delle riprese. Moltissimi erano infatti i veicoli appartenenti al cast e alla produzione provenienti dal campo base sito nel parcheggio pubblico di via Concordia Mediterranea per il trasporto di numerose comparse, attrezzature e degli stessi addetti e tecnici delle riprese". "Gli agenti hanno tenuto cordialmente sotto controllo i numerosi curiosi durante le riprese, isolando la spiaggia interessata dal set, con non poche difficoltà nel distinguere le comparse da curiosi", come racconta l'ispettore Santo Gagliano che ha coordinato la squadra di Aspra".

Dagli uffici del Comune di Bagheria: "La polizia ha anche dato una mano per il sereno svolgersi delle pause delle troupe: in piazza Cristoforo Colombo è stata infatti allestita l'area per il pranzo per tutti gli operatori. Il set si è poi trasferito sul lungomare di Aspra, in corso Italia di fronte allo stadio comunale per girare una scena dove era stato allestito, per la scena, un posto di controllo della polizia. La lunga giornata di riprese, testimoniata dalle foto sul sito web comunale, si è conclusa con gli agenti della polizia municipa?le che hanno scortato i numerosi tir fuori città".