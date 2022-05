Aspra, al via i lavori di riqualificazione della zona Sarello

Sono partiti i lavori di riqualificazione della zona Sarello sul lungomare di Aspra. "Il progetto esecutivo - dicono dal Comune di Bagheria - è finanziato con uno stanziamento che fa riferimento alle modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Al Comune di Bagheria, per le tre annualità dal 2020 al 2023, sono stati concessi contributi, per ciascun anno, pari a 62.190,25 euro con scadenza 30 settembre di ogni anno".

I lavori prevedono la riqualificazione dell'intera area di ingresso alla spiaggia del Sarello per renderla fruibile e favorire le attività sportive e, più in generale, le attività ricreative e di tempo libero a favore delle famiglie e dei turisti che frequentano la zona. Responsabile unico del procedimento è il geometra Onofrio Lisuzzo, progettista l'ingegner Roberto Aiello. Ad eseguire i lavori la ditta Cedro srls. Per riqualificare la zona sono previsti, tra gli interventi in corso, la rimozione del guard rail ad oggi non più funzionante e la relativa sostituzione con guard rail in legno acciaio adatta ad ambienti di tipo marino per circa 17 metri, la sostituzione dei due anelli di calcestruzzo con contenitori di maggiore valore estetico; la chiusura della piccola piazzola, l’allargamento del marciapiede di accesso verso il belvedere del Sarello; l’allargamento del marciapiede sullo slargo presente alla fine della discesa di accesso all’area.

"E ancora - spiegano dal Comune di Bagheria - una nuova pavimentazione dovrà essere realizzata in modo tale da garantire la pendenza minima per l’allontanamento delle acque meteoriche verso il mare, oltre alla realizzazione di due zone fitness all’aperto mediante l’installazione di attrezzature per lo svolgimento di esercizi a corpo libero e la contestuale installazione di pavimentazione antitrauma. Nuove panchine e fioriere abbelliranno la zona e saranno ripristinate tutte le ringhiere oltre al miglioramento dell'illuminazione pubblica e all'installazione di cestini. Una grande scritta con il nome di Aspra sarà collocata verrà piazzata ad inizio zona del Sarello".