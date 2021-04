Aspra, furto di cavi elettrici in via Concordia Mediterranea

L'assessore alla Pubblica illuminazione del Comune di Bagheria: "La strada resterà al buio per questa notte"

Continuano a registrarsi furti di rame a Bagheria. "Questa volta - si legge in una nota degli uffici del Comune - dopo la zona di Mongerbino è toccato a via Concordia Mediterranea. Segnalato dai cittadini residenti della zona, il furto si è verificato, molto probabilmente, nel corso delle prime ore del mattino; si tratta di un tratto di cavi di illuminazione pubblica nella frazione marinara di Aspra. Allertato il il responsabile del servizio Lavori Pubblici, Tommaso Sciortino, su segnalazione di cittadini, si è recato sul posto per verificare il danno subito".

"La strada resterà al buio per questa notte - dice l'assessore alla Pubblica Illuminazione, Massimo Cirano - abbiamo segnalato il furto alle forze dell'ordine anche per la sicurezza della zona. Domani - rassicura l'assessore - si interverrà per cercare di ripristinare il danno subito". Il furto di rame sugli impianti di corrente elettrica è sicuramente una delle piaghe che, da tempo provoca danni e disservizi alla pubblica illuminazione.