Aspra, collocati 60 contenitori per la raccolta differenziata nei pressi delle spiagge

Nuova attività di decoro del territorio nel borgo marinaro di Aspra. Gli operai dei Lavori pubblici, nei giorni scorsi, hanno lavorato alla collocazione di 60 contenitori porta sacco per il conferimento dei rifiuti differenziati nelle spiagge del borgo marinaro di Aspra. Sono 10 le postazioni formate ognuna da 3 contenitori ciascuna, collocate nei pressi della spiaggia de La Playa, di Piano Stenditore, del Sarello e della colonia Cirincione.

"Nei prossimi giorni - dicono dagli uffici del Comune di Bagheria - verranno applicati sui 60 bidoni opportuni adesivi distintivi per il conferimento dei rifiuti differenziati (vetro lattine-umido-indifferenziata), al fine di dare la possibilità ai bagnanti di poter conferire i rifiuti correttamente disincentivando l'abbandono dei rifiuti sui lidi. E' stato un lavoro sinergico tra gli assessorati diretti dagli assessori Angelo Barone Lavori Pubblici e Giuseppe Tripoli Igiene Urbana. L'amministrazione comunale auspica che ci sia rispetto per questo arredo urbano, che vengano usati correttamente e che non vengano distrutti al fine di rendere più bella e decorosa la deliziosa frazione di Aspra".