Aspra, collocati 10 cestini per le deiezioni canine: "Per chi sgarra multe da 173 euro"

Una fornitura di cestini per deiezioni canine è stata collocata in diverse zone della frazione marinara di Aspra. Dagli uffici del Comune di Bagheria spiegano che questo è solo l'inizio. Si proseguirà infatti nel resto del territorio cittadino, nelle "zone di passeggio".

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, su iniziativa rende noto "che è iniziata l’installazione di dieci cestini in acciaio zincato con sacchetti in materiale riciclato per le deiezioni canine, ubicati in diversi punti della frazione. Niente più scuse - si legge nella nota - quindi per i proprietari dei cani che dovranno rispettare l’ordinanza già esistente che prevede una serie di obblighi per i proprietari detentori dei cani. Oltre ad assicurare la custodia dei loro cani ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini , i proprietari dello amici a 4 zampe devono munirsi di attrezzatura per la raccolta delle deiezioni degli animali che dovranno essere depositare nei cestelli per le deiezioni ma anche smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici".

E per chi non rispetta l’ordinanza la multa prevista parte da un minimo di 25 euro ad un massimo di 173 euro. "Con questa operazione vogliamo garantire maggiore pulizia del nostro borgo marinaro – affermano il sindaco Tripoli e l’assessore Sciortino – diamo così la possibilità ai proprietari dei cani di conferire più agevolmente le deiezioni negli appositi contenitori. E’ un atto di responsabilità da parte di tutti, amministrazione e cittadini insieme. Ognuno deve fare la propria parte per garantire il decoro della città".