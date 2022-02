Exploit di screening oncologici all'open day di Caccamo: 176 esami e anche 56 vaccinazioni

E' stato un successo di partecipazione l'open day Itinerante organizzato dall’Asp di Palermo oggi a Caccamo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. All’arrivo dei camper della prevenzione oncologica in piazza Duomo c’erano, già, tante persone ad attendere gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo.

Dalle 9,45 alle 16,30 sono stati ben 176 gli esami di screening oncologici effettuati negli ambulatori mobili, di cui 79 mammografie, 14 Pap Test e 25 Hpv Test (nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma) e distribuiti 58 Sof Test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto). Nei locali della Pro Loco di Caccamo (sempre in piazza Duomo) è stato, invece, allestito un servizio di vaccinazione anti Covid che ha somministrato 56 dosi (di cui 10 prime).

Dopo la tappa di oggi, l’open day Itinerante dell’Asp di Palermo si trasferirà martedì prossimo, 22 febbraio, in piazza San Francesco a Castelbuono (Museo Naturalistico Minà Palumbo).