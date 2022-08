Test gratuiti per la prevenzione dei tumori e vaccini, a Castellana Sicula c'è l'Open day dell'Asp

Non si fermano nemmeno la domenica i camper dell'Asp di Palermo che da un anno portano la prevenzione oncologica in tutti i paesi della provincia. Domani (28 agosto) il "Villaggio della salute" dell'Open day itinerante sarà nelle Madonie, in piazza San Francesco di Paola a Castellana Sicula.

Dalle 9.30 alle 16.30 gli operatori dell'azienda sanitaria effettueranno: mammografia (donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e Pap Test e Hpv Test (donne tra 25 e 64 anni). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto.

Come in ogni tappa dell'Open day saranno presenti anche a Castellana Sicula medici ed infermieri delle vaccinazioni per la somministrazione anticovid (anche domiciliare) di prima, seconda o dosi booster e per le vaccinazioni tradizionali (obbligatorie o raccomandate), e cioè: e cioè anti-hpv; anti-meningocco B; anti-meningocco Acwy; anti-difterite, tetano, pertosse a; polio; anti-morbillo, parotite, rosolia e varicella. Attivo anche uno sportello amministrativo.

Intanto ieri (venerdì 26 agosto) è stata numerosa la partecipazione degli utenti all'Open day di Collesano dove sono state complessivamente 161 le prestazioni erogate, di cui 36 mammografie, 33 tra Pap Test e Hpv Test e 49 Sof Test. Somministrate anche 27 vaccinazioni anticovid, di cui 12 domiciliari.