Asp in piazza contro l'epilessia: per la Giornata internazionale il Teatro Massimo si tinge di viola

Lunedì prossimo, in occasione della Giornata internazionale dell'epilessia, l'Asp di Palermo sarà in piazza Verdi dalle ore 9 alle 18 per parlare e sensibilizzare su una patologia ancora poco conosciuta.

All’interno di due gazebo, gli operatori dell’Ambulatorio diagnosi e trattamento delle epilessie e delle cefalee dell’azienda sanitaria del capoluogo daranno informazioni su epilessia e crisi epilettiche e sui servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Npia), strutture operative multiprofessionali per la prevenzione e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza (da 0 a 18 anni) e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino (psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva e relazionale).

Per l'occasione il Teatro Massimo, così come altri monumenti nei comuni della provincia, sarà illuminato di viola. Nel pomeriggio di lunedì, a partire dalle ore 16, saranno presenti in piazza Verdi anche i clown dell’associazione "Teniamoci per mano Onlus" per regalare un sorriso a piccoli e adulti. L'iniziativa è realizzata dall’Asp con il patrocinio del Comune di Palermo e la collaborazione della Fondazione Teatro Massimo.