Successo a Cerda per il "viaggio della prevenzione" dell'Asp: oltre 450 prestazioni tra screening e vaccinazioni

Si è rivelato un successo di partecipazione e adesione ai programmi di prevenzione, l’Open Day Itinerante organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale a Cerda. Un flusso costante di persone è salito a bordo dei camper in piazza Marianna del Castillo. A bordo degli ambulatori mobili sono state erogate complessivamente 459 prestazioni e, in particolare, gli operatori dell’Asp hanno somministrato 76 vaccini ed effettuato 29 mammografie, 32 esami tra HPV Test e Pap Test per lo screening del cervicocarcinoma e distribuito 15 Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

In tantissimi hanno aderito anche al programma di prevenzione cardiovascolare: l’ambulatorio ha lavorato a ritmo incessante erogando complessivamente 162 prestazioni tra visite, Ecg ed Ecocardiografie, mentre sono stati 20 i prelievi per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse e 126 le pratiche esitate dallo sportello amministrativo (prevalentemente di scelta del medico di medicina generale o del pediatra). Dopo le tappe di Torretta e Cerda, il "viaggio della prevenzione" dei camper dell’Asp di Palermo proseguirà sabato 21 gennaio a Montelepre, martedì 24 a Vicari e martedì 31 a Bisacquino.