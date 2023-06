I problemi degli adolescenti, arriva uno spazio dedicato ai giovani tra 14 e 18 anni

Uno spazio dedicato agli adolescenti per ricevere informazioni, parlare delle relazioni con gli altri o discutere di ciò che preoccupa, incuriosisce o fa stare male. Un spazio dedicato ai giovani tra 14 e 18 anni realizzato dall’Asp di Palermo, grazie al progetto Trust Your Body.

Al consultorio familiare Arenella (via Papa Sergio I, 5) sono, già, stati organizzati incontri di educazione socio-affettiva rivolti all’utenza fragile, con spazi per i ragazzi inseriti in Comunità, mentre in 3 Consultori dell’area cittadina (Palermo nord, centro e sud) sono state create aree dedicate (spazio giovani) attivi: il sabato dalle 8.30 alle 13.30 Consultorio Noviziato (via Roma, 519) e Villaggio Ruffini (via Padre Rosario da Partanna, 7); il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 Consultorio Oreto (via della Vega, 25).

“Lo spazio giovani – spiega Marylea Spedale, responsabile della Unità territoriale organizzazione sanitaria servizi alla famiglia dell’Asp di Palermo – è rivolto agli adolescente tra i 14 e i 18 anni. E’ possibile effettuare colloqui informativi e di sostegno, sia in presenza che in remoto con collegamento sulle principali piattaforme come Zoom o Google Meet. E’ stato creato anche un profilo Instagram (trustyourbody.pa, ndr) per raggiungere e informare i giovani sui servizi offerti e su tutte le domande alle quali possiamo dare risposte con l’equipe di professionisti composta da assistenti sociali, ginecologi, psicologi e ostetrici”.

Sabato prossimo 17 giugno, sia al Consultorio Villaggio Ruffini che al Consultorio Noviziato, sono stati organizzati (dalle 9 alle 13) l’Open Day e incontri di educazione socio-affettiva. L’accesso ai servizi è libero e gratuito. Chi vuole fissare un appuntamento può inviare una mail all’indirizzo trustyour.body@asppalermo.org.