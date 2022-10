Ottobre rosa: 78 mammografie nell'Open day a Villa delle Ginestre e Corleone

Ancora una domenica dedicata alla prevenzione del tumore al seno nei centri screening dell’Asp di Palermo. Gli operatori dell’azienda sanitaria hanno accolto le utenti (di età compresa tra 50 e 69 anni) a Villa delle Ginestre a Palermo ed all’ospedale “Dei Bianchi” di Corleone.

Così com’era avvenuto in occasione delle precedenti domeniche di ottobre, anche ieri l’adesione è stata massiccia. In cinque ore di lavoro (dalle 8.30 alle 13.30) sono state complessivamente 78 le mammografie eseguite (54 a Villa delle Ginestre e 24 a Corleone).

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dall’assessorato regionale della Salute in occasione del “Mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore del seno”.

L’attività informativa alla popolazione, reclutamento e adesioni è organizzata in collaborazione con l’associazione Serena a Palermo (Europa Donna) ed i Lions. Domenica prossima 23 ottobre, l’Open Day dei centri screening mammografico (8.30-13.30) è in programma: all’Ospedale "vecchio" di Carini (piazza San Francesco 1), all’ospedale "vecchio" di Cefalù (via Aldo Moro 1) ed al Poliambulatorio di Lercara Friddi (via Calì).