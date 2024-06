Asp Palermo, la Fials: "Auguri ai 150 operatori sociosanitari neo assunti, oggi la firma del contratto"

"Auguri a tutti i colleghi operatori sociosanitari per la stabilizzazione, la Fials non finirà mai di impegnarsi per promuovere l’assunzione per tutti i restanti operatori. La Fials è stata l’unica organizzazione sindacale a chiedere l’utilizzo della massa finanziaria esistente per stabilizzare tutti, in quanto la conferenza Stato Regioni sostiene l’utilizzo delle risorse al 50% solo come dato tendenziale ma non obbligatorio. Su questo ci siamo battuti anche con spirito agonistico ma rispettosi nei confronti delle istituzioni". Lo afferma Giuseppe Forte, commissario Fials Palermo commentando la firma oggi dei 150 Oss all’Asp di Palermo. “Continuiamo a lavorare per pervenire all’assunzione di altri 120 Oss e poi delle altre figure professionali attese tra cui gli assistenti sociali, gli informatici, ecc...”.