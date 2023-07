Asp palermo, la Fials: "Gravi criticità nella gestione dell'azienda, intervenga il governo regionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ci sarebbero gravi criticità nella gestione dell’Asp 6 di Palermo e nel rapporto con i sindacati. È quanto denuncia la Fials di Palermo che in una nota inviata al governo regionale chiede l’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, e dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, per garantire il rispetto delle norme in materia di personale e di rapporto con le organizzazioni sindacali.

Viene contestata ad esempio la scelta di attingere dalla graduatoria di un’altra azienda sanitaria, l’Asp di Enna per l’assunzione di un dirigente delle Professioni sanitarie. Secondo la Fials tale scelta penalizza gli assistenti sociali dell’Asp Palermo che di fatto non possono aspirare ad ottenere il ruolo dirigenziale, determinando così una disparità di trattamento tra gli operatori, in quanto per altri profili professionali, si è invece proceduto con appositi bandi di concorso.

Inoltre per quanto riguarda gli incarichi di funzione, il nuovo regolamento nega la possibilità di presentare istanza per altre Unità operative penalizzando i lavoratori nelle scelte. Infine tra le criticità c’è quella relativa alla mancata stabilizzazione dei precari per la quale l’assessorato stesso aveva chiesto il censimento del personale in servizio ma l’Asp non ha ancora informato le organizzazioni sindacali.

A riguardo la Fials chiede di prorogare tutti i contratti in scadenza fino a fine anno: "Sulla stabilizzazione - spiega Giuseppe Forte, commissario Fials - l’azienda ha assunto decisioni unilaterali senza comunicare il risultato del censimento, impedendo ai sindacati di dare un contributo sui procedimenti occupazionali. Abbiamo registrato ad esempio 44 posti di psicologi messi a concorso di cui solo una decina riservati a stabilizzazioni. Senza il censimento si brancola nel buio".