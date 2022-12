Asp, prosegue il "viaggio della prevenzione": domani open day in piazza Duomo a Caccamo

Dopo la tappa di giovedì scorso a Palermo (Villa Tasca) i camper della prevenzione dell’Asp saranno domani (29 dicembre) a Caccamo dove in piazza Duomo verrà allestito il villaggio della salute dell’open day itinerante.

Dalle 9,30 alle 16 gli utenti avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening o di ricevere la somministrazione del vaccino, sia quelli tradizionali che anticovid o antinfluenzale. In particolare gli operatori dell’Asp garantiranno, gratuitamente e con accesso diretto: prevenzione cardiovascolare; screening malattie infettive sessualmente trasmesse; mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Sarà allestito un "punto vaccinale occasionale" per la somministrazione anticovid (anche domiciliare), antinfluenzale e per le vaccinazioni “tradizionali” (obbligatorie o raccomandate), e cioè: anti Hpv; Anti meningococco B; Anti meningococco Acwy; Anti difterite, tetano, pertosse A; polio; anti morbillo, parotite, rosolia e varicella.

In funzione anche uno sportello amministrativo per effettuare operazioni che solitamente vengono assicurate negli uffici dell’Asp, come cambio medico, rinnovo tessera sanitaria, esenzione ticket per reddito ed esenzione ticket per patologia.