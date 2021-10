Domenica nei centri Asp mammografia gratis e senza prenotazione, a Villa Niscemi i camper della prevenzione

Porte aperte domenica nei centri screening dell’Asp dove le donne, di età compresa tra 50 e 69 anni, avranno l’opportunità di effettuare gratuitamente e con accesso diretto la mammografia. I camper della prevenzione, in occasione della Domenica in Favorita, organizzata dal Comune, sbarcheranno anche nel parco di Villa Niscemi, dove dalle 9 alle 13.30, sempre con accesso diretto, oltre alla mammografia ci sarà la possibilità di effettuare l'Hpv test e il Pap test, nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma (donne di età compresa tra 25 e 64 anni). Sarà possibile ritirare anche il sof test per lo screening del tumore al colon retto (50-69 anni) o vaccinarsi contro il Covid con siero Pfizer.

L’open day domenicale dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo (che si aggiunge alle aperture periodiche dei centri anche nei giorni di sabato) rientra nell’ambito delle iniziative organizzate ad ottobre, mese rosa per la prevenzione del tumore al seno e ha l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle donne, soprattutto quelle che lavorano e durante la settimana potrebbero incontrare difficoltà ad aderire alla campagna di screening. Dalle 8.30 alle 13.3 saranno sei complessivamente le strutture di città e provincia nelle quali effettuare la mammografia: l'ex Ipai di via Carmelo Onorato, il Pta Enrico Albanese di via Papa Sergio I, l'ospedale Ingrassia di corso Calatafimi, l'ospedale Dei Bianchi di Corleone, l'ospedale Cimino di Termini Imerese e l'ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana.