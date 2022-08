I camper della prevenzione tornano a Chiusa, esami gratuiti per il tumore alla mammella o al colon

Riprenderà lunedì 22 agosto, da piazza Castello a Chiusa Sclafani, il "viaggio della prevenzione" con l'open day itinerante dell’Asp di Palermo. Dalle 9.30 alle 16.30 a bordo dei camper dedicati e all’interno degli ambulatori mobili gli operatori dell’azienda sanitaria del capoluogo accoglieranno gli utenti provenienti da tutto il comprensorio. Senza ricetta, gratuitamente e con accesso diretto ci sarà la possibilità di aderire: allo screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia a bordo del camper-ambulatorio), allo screening del cervicocarcinoma (HPV Test o Pap Test a bordo dell’ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età) e allo screening del tumore del colon-retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni).

Oltre alle vaccinazioni anti Covid (anche domiciliari per gli utenti intrasportabili), sono state inserite nel nuovo programma dell’open day itinerante anche le vaccinazioni pediatriche tradizionali (obbligatorie o raccomandate) e cioè: anti Hpv (papilloma virus), anti meningocco B, anti meningocco Acwy, anti difterite, tetano, pertosse A, polio, anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. Attivo anche uno sportello amministrativo per andare incontro a ogni esigenza dell’utenza. Sono complessivamente 4 le tappe previste la prossima settimana: oltre a quella di lunedì 22 agosto a Chiusa Sclafani, i camper dell’Asp saranno mercoledì 24 a Bompietro, venerdì 26 a Collesano e domenica 28 a Castellana Sicula. In meno di un anno sono, finora, 57 le località di città e provincia che hanno ospitato l’open day itinerante dell’Asp di Palermo per complessive 12.750 prestazioni.