Open day al Capo nella Giornata della donna: 249 le prestazioni assicurate a bordo dei camper

Sono state in totale 249 le prestazioni assicurate oggi da medici, infermieri e personale tecnico ed amministrativo dell’Azienda sanitaria del capoluogo a bordo dei camper dedicati. Il Capo ha risposto all’appello sulla prevenzione lanciato nella Giornata internazionale della donna: l’Open day itinerante, organizzato dall’Asp in collaborazione con il Centro Amazzone e il Comune di Palermo all’interno dell’ex caserma Falletta, è stato un successo.

Un flusso continuo di persone ha fatto ingresso nell’ambulatorio dermatologico per lo screening del melanoma con 69 visite complessive, mentre sono state 55 le mammografie effettuate nell’ambito dello screening del tumore della mammella, 36 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto, 3 i Pap Test e 52 gli Hpv test per lo screening del cervicocarcinoma.

Tantissime anche le persone che sono salite a bordo del camper “In & Out” per la prima volta quest’anno inserito nel programma dell’Open day Itinerante. Complessivamente sono stati 36 gli utenti che hanno effettuato lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (attraverso un prelievo ematico) per Hiv, Hcv (Epatite C) e Sifilide.

L’Asp ha anche accolto oggi gli utenti in 31 Centri screening aziendali dando la possibilità di effettuare gli esami di prevenzione senza necessità di prenotazione. Sono state 316 complessivamente le prestazioni per lo screening del cervicocarcinoma, di cui 219 HPV Test e 97 Pap Test.

L’Open day itinerante proseguirà l’attività lunedì 14 marzo a Lascari e mercoledì 16 a Giardinello.