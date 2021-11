Festa per i contrattisti dell'Asp, Fials: "Tutti stabilizzati dopo 29 anni di precariato"

"Una giornata storica per la sanità palermitana". La segreteria provinciale della Fials Palermo annuncia così, dopo un precariato lungo 29 anni e una lunga battaglia, la stabilizzazione di tutti i contrattisti amministrativi dell’Asp. Quasi 480 di loro, secondo i dati forniti, erano stati già assunti a tempo indeterminato trovando collocazione nella pianta organica dell’azienda. Adesso la stabilizzazione interessa circa 120 lavoratori tra coadiutori amministrativi, Oss, operatori tecnico autista, operatori tecnico magazziniere e informatici. Restano infine 80 contrattisti per i quali, secondo quanto riporta il sindacato, l’amministrazione si è impegnata a trovare soluzioni immediate per stabilizzarli entro il 31 dicembre.

"Una storia durata tre anni di contrasti con questa amministrazione - dicono il segretario generale Enzo Munafo e il segretario aggiunto Giuseppe Forte della Fials Palermo - alla quale oggi dobbiamo rendere merito del fatto che tra mille difficoltà ci sta conducendo al rush finale che porterà alla fuoriuscita dal precariato tutti gli Lsu. Il percorso illustrato resta comunque sub iudice in attesa dell'approvazione del piano del fabbisogno presentato dall’Asp che a breve dovrebbe essere esitato dal governo regionale. La direttrice si è inoltre impegnata a pubblicare i bandi per stabilizzare chi ha maturato il comma 1 della legge Madia. La Fials-Confsal ha chiesto ancora durante l’incontro di “avviare i bandi di concorso con riserva, per coloro che hanno maturato l'anzianità con il comma 2 della norma, vedi il caso del personale delle carceri”.

ltimo impegno dell’amministrazione quello per coloro i quali matureranno la legge Madia nel corso del 2022: sarà anche per loro pubblicato il bando per la stabilizzazione. “Per la Fials-Confsal è una giornata storica - scrive la segreteria provinciale - questo risultato è anche frutto delle tante battaglie, dei cortei, delle manifestazioni portate avanti in questi anni per giungere al risultato di oggi, per il quale non possiamo che versare lacrime di gioia e di compiacimento".