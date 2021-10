Più attenzione ai pazienti psichiatrici, c'è la delibera Asp per accantonare i fondi

Una tabella di marcia, con tempi precisi e stretti, per raggiungere il maggior numero possibile di pazienti psichiatrici che possano usufruire del "budget di salute". E’ l’obiettivo condiviso dall’Asp con le associazioni di settore. Il tema è stato affrontato in una riunione convocata dal presidente del comitato consultivo aziendale, Francesco Paolo la Placa, e dal direttore del dipartimento Salute mentale, Maurizio Montalbano.

L’Asp ha ribadito la volontà e l’intenzione di collaborare con le associazioni di settore per l’attivazione dei percorsi dedicati ai progetti terapeutici individualizzati (Pti), anche alla luce dell’applicazione delle linee guida regionali emanate con decreto dell'assessorato della Salute dello scorso 8 luglio. Nel corso della riunione, alla presenza di tutti i partecipanti, Montalbano ha firmato la delibera per l’accantonamento dei fondi previsti per il 2021 e ha presentato la task force di professionisti che si occuperà dell’intera tematica, concordando, infine, con le associazioni, le modalità ed i tempi di prosieguo del lavoro.