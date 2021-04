Asp, prorogati i certificati di esenzione ticket per reddito

La decisione è contenuta in un decreto firmato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, nella qualità di assessore alla Salute. La scadenza slitta da fine marzo a fine giugno. Chi invece deve attivare l'esenzione per la prima volta deve utilizzare la procedura online sul sito dell'Azienda sanitaria

L'Asp ha reso noto che i certificati di esenzione ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04) in scadenza il 31 marzo, sono stati prorogati d'ufficio al 30 giugno 2021. La decisione è contenuta in un decreto firmato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, nella qualità di assessore alla Salute.

Il provvedimento riguarda agli assistiti di Palermo e provincia per i quali "permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione".

Gli utenti che hanno necessità di attivare l'esenzione ticket per reddito per la prima volta dovranno utilizzare esclusivamente la procedura online collegandosi all'indirizzo internet: https://sportello.asppalermo.org. L'Asp precisa poi che "i certificati di esenzione ticket per reddito validati automaticamente dal ministero dell'Economia e delle Finanze (229.335 per quanto riguarda l’Azienda sanitaria del capoluogo) possono essere scaricati dagli interessati collegandosi, sempre, all’indirizzo internet dello sportello online".