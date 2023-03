Asp, 2.649 esami per le mimose della prevenzione

Si è conclusa con un bilancio di 2.649 esami “Le mimose della prevenzione”, iniziativa organizzata dall’Asp di Palermo in occasione della Festa Internazionale della donna. Per l’intera scorsa settimana sono state tantissime le persone che hanno approfittato dell’apertura straordinaria dei presidi aziendali in modalità Open Day per aderire agli screening oncologici.

Il programma delle attività che si sono susseguite da lunedì 6 a domenica 12 marzo ha coinvolto tutte le strutture dedicate di città e provincia, compresa la rete dei Consultori familiari. Il report è eloquente sulla risposta dei cittadini: sono state 1.312 le mammografie effettuate a donne in fascia screening (50 – 69 anni), 581 tra Pap Test e Hpv Test per la prevenzione del cervicocarcinoma (donne tra 25 e 64 anni) e 756 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (persone tra 50 e 69 anni di età).