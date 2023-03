Gli specialisti delle cure palliative dell'Asp incontrano gli studenti dell'istituto Ascione

Le scelte di fine vita, il difficile percorso che ha portato alla legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat) e la mission delle cure palliative sono stati tra gli argomenti trattati dagli specialisti dell’Asp di Palermo in 2 incontri con gli studenti dell’Istituto Ernesto Ascione. L’iniziativa è stata organizzata dal servizio cure palliative dell’Azienda sanitaria in collaborazione con la dirigente scolastica, Rosaria Inguanta, e la docente, Annarita Capasso.

“I ragazzi e i professori hanno dimostrato grande interesse per gli argomenti trattati, partecipando e intervenendo attivamente alla discussione – ha detto la responsabile del servizio cure palliative dell’Asp, Grazia Di Silvestre che ha partecipato all’iniziativa insieme alla psicologa, Laura Cameli - gli incontri hanno creato bellissimi momenti di riflessione tra gli studenti delle quinte classi insieme ai quali è stato possibile apprezzare anche vissuti ed orientamenti diversi rispetto alle tematiche trattate”.

Alla fine di ogni incontro ai ragazzi è stato chiesto di esprimere anonimamente un pensiero che racchiudesse ciò che maggiormente li aveva colpiti o che aveva aperto in loro riflessioni o interrogazioni su di sé e sul senso della vita. Le cure palliative, così come definite dalla legge 38/10 sono “L'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.