Asp, a un mese dalla chiusura del bando regionale già stabilizzati 101 operatori

Sono 101 gli operatori dell'Asp di Palermo già stabilizzati: un mese dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande, si sono concluse 27 delle 48 procedure mese a bando nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio scorso. A comunicarlo con una nota è la stessa azienda sanitaria.

Gli operatori stabilizzati sono nello specifico: 4 dirigenti ingegneri civili; 8 dirigenti psicologi di psicoterapia; 4 dirigenti medici di neurologia; 5 dirigenti medici di medicina interna; 4 dirigenti medici di medicina del lavoro; un collaboratore professionale assistente sociale; 3 tecnici sanitari di radiologia medica; un terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; 4 logopedisti; 5 fisioterapista; 3 ostetrici; 22 infermieri; un dirigente ingegnere gestionale; 2 tecnici sanitari di laboratorio medico; 19 dirigenti biologi di patologia clinica; 13 dirigenti medici veterinari (Area A, B e C); un dirigente medico di otorinolaringoiatria e un dirigente medico di ginecologia e ostetricia. Per quanto riguarda il personale infermieristico, le operazioni in corso "condurranno a breve alla stabilizzazione di tutti gli operatori che in questo momento si trovano in regime di rapporto di lavoro subordinato", affermano dall'Asp.

"Sono stati già calendarizzati nuovi interventi ricognitivi che alla fine delle attuali procedure – ha fatto sapere l'azienda sanitaria alle organizzazioni sindacali - consentiranno di conoscere le nuove posizioni di diritto nel frattempo maturate e ciò nel rispetto del piano di fabbisogno del personale, così come definito e concordato anche con l'assessorato regionale della Salute. Lo step successivo già previsto, riguarda il personale con rapporto flessibile, come quello in parte presente all'interno delle carceri (ovvero 9 infermieri, un fisioterapista e un operatore sociosanitario). Personale 'ereditato' dalla riforma del servizio sanitario penitenziario per il quale saranno necessarie, così come previsto dalla legge, procedure concorsuali vere e proprie ancorché dedicate e riservate solo a tale categoria di operatori".

Di fronte alle difficoltà riscontrate per la stabilizzazione di tutti gli Oss, l'Asp ha chiesto alla Regione un ampliamento del tetto di spesa del personale: "Tale ampliamento – spiega il commissario straordinario dell'azienda sanitaria, Daniela Faraoni – consentirebbe il completo assorbimento degli operatori, anche della parte che non è inclusa nell'attuale dotazione organica. I posti che nel frattempo si dovessero rendere disponibili per pensionamento o per progressione interna in virtù di concorsi, già banditi come quelli destinati alla progressione degli ex contrattisti, compatibilmente con le mutate condizione della dotazione organica e di nuovi fabbisogni, saranno destinati a breve alla stabilizzazione di Oss che in atto numericamente non rientrano nelle procedure in corso ma che rivestono particolare importanza nella organizzazione. Il tutto in esecuzione con quanto affermato e ribadito in più riunioni sindacali".