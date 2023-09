Asilo nido Il Faro: conclusi i lavori di manutenzione

"Come da programma, in tempi brevissimi abbiamo concluso i lavori di manutenzione all'asilo nido "Il Faro", in via Paratore, dove la squadra di intervento ha sistemato la pavimentazione esterna ed interna, ha ripristinato una stanza chiusa a causa dell'umidità e ha risolto altre criticità strutturali". Lo dichiara l’assessore alla Scuola, Aristide Tamajo.

"Anche questi interventi dimostrano l'efficacia dell'accordo quadro, partito lo scorso agosto per le scuole della Palermo Sud per un valore di due milioni di euro - ha proseguito -. Giorno per giorno i dirigenti e i responsabili delle strutture segnalano direttamente alla ditta le criticità e questo ci permette di intervenire in modo tempestivo, senza lungaggini burocratiche".