Arenella, entrano nel vivo i lavori per aprire il primo asilo nido comunale: "Ospiterà 40 bambini"

Proseguono nel quartiere dell’Arenella i lavori di ristrutturazione per l’apertura del primo asilo nido comunale. A darne notizia è l’assessore all’Edilizia scolastica, Aristide Tamajo, che ha visitato il cantiere di via della Barca. I lavori, iniziati due mesi fa dalla Cepie Energy Project, sono stati finanziati nell’ambito del progetto del Pnrr, per una somma poco inferiore ai 580 mila euro.

"Ho voluto constatare l’avanzamento dei lavori, che, procedendo in maniera spedita, ci fanno supporre di poter chiudere il cantiere entro la fine di quest’anno - spiega l'assessore Tamajo - ovvero con abbondante anticipo rispetto alla data della prima decade di marzo del prossimo anno così come da contratto".

"Consegneremo, quindi, il primo asilo nido comunale nella borgata dell’Arenella, che ospiterà 40 bambini, dando un servizio fondamentale per le famiglie con figli da 0 a 3 anni - aggiunge l'esponente della Giunta Lagalla -. Questo percorso conferma ulteriormente l’attenzione di questa Amministrazione anche per le problematiche delle periferie".