"Non maltrattò i piccoli alunni dell'asilo di Collesano", assolta una maestra

Tirate di capelli, ma anche schiaffi e punizioni, oltre a minacce come "ti spacco la testa" e "oggi ti ammazzo". E' così che, secondo la Procura di Termini Imerese, sei maestre in servizio nel 2019 all'asilo di Collesano si sarebbero rivolte ad una sessantina di bambini tra i 3 ed i 6 anni. Una di loro, che ha scelto il rito abbreviato, oggi è stata totalmente scagionata dalle gravi accuse dal gup Valeria Gioeli. Per le altre cinque, invece, il processo inizierà ad ottobre davanti al tribunale.

L'imputata - di cui, per tutelare i minorenni, non è mai stato pubblicato il nome - venne inizialmente sospesa dal gip, ma il Riesame annullò il provvedimento. Davanti al gup, assistita dall'avvocato Rosario Migliorino, è riuscita a dimostrare la sua totale estraneità ai fatti ed è stata assolta.

Anche le altre maestre, difese tra gli altri altri dagli avvocati Giuseppe Minà, Maria Rotondi, Giulia Abbate e Giovanni Tondello, vennero sospese dal gip. L'indagine dei carabinieri era nata dopo alcune segnalazioni su presunte violenze all'interno dell'asilo, che sarebbero state poi confermate dai genitori dei piccoli alunni. Inoltre, vennero disposte delle intercettazioni che svelarono come, secondo gli inquirenti, i bambini sarebbero stati sottoposti a violenze fisiche e psicologiche.

"Ti darei un pugno in testa", "ti spacco la testa", "ti piglio a schiaffi", "io ti ammazzo oggi, lo giuro", "ti massacro", queste alcune delle terribili espressioni captate. I piccoli, inoltre, sarebbero stati anche strattonati e schiaffeggiati, e pure "puniti", venendo obbligati a stare in piedi rivolti verso il muro anche per ore.