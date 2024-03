Brancaccio, passo in avanti per l'asilo che sognava padre Puglisi: il Consiglio dà il via libera al progetto

Approvata in Consiglio comunale la variante urbanistica per la costruzione del nuovo asilo di Brancaccio, intitolato "I Piccoli di Padre Pino Puglisi". ll sogno del prete antimafia, ucciso il 15 settembre 1993, diventa sempre più concreto con il via libera dell'Aula al progetto definitivo.

A gennaio dell'anno scorso l'amministrazione comunale aveva reperito i soldi per l'asilo di Brancaccio (3,8 milioni di euro) nelle economie del Pon 2014-2020, riuscendo così a chiudere la fase progettuale. Un salvataggio in extremis dopo che i fondi stanziati dal governo nazionale erano andati in perenzione, ovvero erano andati persi perché non era stata completata la procedura amministrativa connessa al progetto. Adesso l'opera potrà andare in gara; mentre i lavori si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2026.

A portare avanti il sogno del beato Puglisi è stato in questi anni il presidente del Centro d'accoglienza Padre Nostro, Maurizio Artale, che si è sempre battuto per realizzare la struttura in un quartiere come quello di Brancaccio privo di tanti servizi essenziali. "Come M5S - dicono il deputato regionale Adriano Varrica e i consiglieri comunali Antonino Randazzo, Concetta Amella e Giuseppe Miceli - abbiamo creduto nel percorso di rivendicazione del quartiere di Brancaccio e dei suoi giovani finanziando nell’aprile 2019 con l’allora Governo di Giuseppe Conte l'asilo nido. Ci siamo battuti, con non poche difficoltà, per mantenere il progetto finanziato sempre con un approccio costruttivo. A fine 2022, il Comune di Palermo non aveva rispettato le scadenze per i fondi e, soprattutto, il governo Meloni non aveva voluto approvare il nostro emendamento nazionale che avrebbe salvato le risorse destinate all’asilo. Dopo diverse pressioni politiche, si è giunti alla riprogrammazione con altre risorse ad inizio dello scorso anno. Adesso, con l’approvazione in consiglio comunale del progetto definitivo, potrà essere predisposto in breve tempo l'esecutivo per procedere poi con la gara per i lavori. Non molleremo fino a quando l'asilo non verrà realizzato".

Anche Dario Cninnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, sottolinea che "il progetto rischiava di finire nel dimenticatoio", aggiungendo però che, "grazie all’impegno del Comune, è stato interamente rifinanziato e che il Consiglio ha approvato in tempi strettissimi, grazie alla sensibilità dimostrata da tutte le forze politiche. Bancaccio ha bisogno di interventi strategici come questo, il modo migliore per onorare la memoria e il sacrificio di don Pino Puglisi".

Esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto anche i consiglieri di Forza Italia, Gianluca Inzerillo e Pasquale Terrani. "Siamo di fronte a un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita delle nostre famiglie e un investimento fondamentale per il futuro dei nostri bambini. La creazione di nuovi spazi educativi è essenziale per lo sviluppo sociale e culturale della nostra comunità e sono orgoglioso di far parte di un consiglio che pone l’educazione e il benessere dei più piccoli al centro delle sue politiche. Colgo l’occasione per ringraziare il centro di accoglienza Padre Nostro che ha donato il progetto all’amministrazione comunale e tutti i membri del Consiglio per il loro impegno e la loro dedizione". Sulla stessa scia Terrani, che conclude: "Quello approvato dal Consiglio è un atto fondamentale per il territorio di Brancaccio in quanto ad oggi sprovvisto di tantissimi servizi ed è un segnale d'attenzione da parte di questa amministrazione".