Rifiuti, feci, vandali: il degrado dell'ex asilo Biondo, accanto all'ospedale Civico

"L’ex asilo Biondo, nei pressi dell’ospedale Civico, è in grave stato di abbandono da anni". E' la denuncia dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo e Giuseppe Miceli, e del consigliere della quarta circoscrizione Mirko Dentici, che ricordano come esista "un finanziamento di circa 700 mila euro, tramite fondi Pnrr, per la riqualificazione e adeguamento in asilo nido e scuola primaria" dell'immobile.

"Come Movimento 5 Stelle - si legge in una nota - abbiamo eseguito alcuni sopralluoghi, trovando una struttura invasa da rifiuti, calcinacci, feci umane, un fabbricato lasciato in balia di vandali che in maniera agevole accedono, poiché i cancelli sono aperti. Nei mesi scorsi sono stati appiccati anche due roghi, creando ulteriori e gravi danni".

"Purtroppo, questo finanziamento è a rischio per dei ritardi burocratici ed è arrivato addirittura il diniego per un'eventuale proroga - aggiungono -. Per questo motivo abbiamo inviato una nota urgente al sindaco Lagalla per chiedere di mettere in sicurezza l’area e farsi promotore con il Governo nazionale affinché vengano garantite le risorse economiche necessarie per riqualificare l’asilo di via Carmelo Lazzaro che non può rimanere in questo scandaloso stato di abbandono".