Asili nido, il Comune riapre i termini per le iscrizioni

Il Comune riapre i termini per le iscrizioni agli asili nido. Lo ha deciso l'ufficio Servizi Educativi e Scuole dell'Infanzia dopo "le difficoltà segnalate da alcuni utenti per l'inserimento delle istanze".

Il portale scuola è stato così riattivato eccezionalmente alle 16 di oggi sarà chiuso improrogabilmente alle 23,59 di domenica 5 marzo. "Possono accedere ai servizi i minori da 0 a 3 anni (non compiuti alla data dell'1/9/2023) - spiega il Comune in una nota -. Le domande di iscrizione, trasferimento, riconferma devono effettuarsi da parte dei genitori e da chi esercita la potestà sul minore esclusivamente online tramite il sito web Portale Scuola, accendendo alla sezione 'Servizi online' esclusivamente con Spid o Cie".

"Possono presentare istanza anche i genitori dei nascituri, purché la data presunta del parto, certificata dal medico, avvenga entro e non oltre il 31/7/2023. Nel caso in cui l'amministrazione ampliasse il servizio nelle strutture già operanti ovvero attivasse il servizio in nuove strutture, anche nel corso dell’anno scolastico, si provvederà ad emanare appositi avvisi relativi alle iscrizioni".