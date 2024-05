Asili nido comunali, pubblicate le graduatorie provvisorie per l'anno scolastico 2024-2025

Sono state approvate con una determina dirigenziale le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali, degli asili nido privati convenzionati, spazio gioco 18/36 mesi e l'elenco istanze per il Centro per bambini e famiglie a gestione diretta, per l’anno educativo 2024/25.

Gli interessati, ai sensi del Regolamento degli asili nido comunali, potranno presentare, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione, eventuale ricorso avverso la graduatoria provvisoria, tramite e-mail da indirizzare a: servizinfania@comune.palermo.it.

Gli atti a supporto delle graduatorie sono consultabili dai soggetti che abbiano un interesse specifico, valido e motivato all’accesso presso l’Ufficio Servizi Educativi e Scuola dell’Infanzia 0-6 anni. Le graduatorie sono consultabili al seguente link.

Per eventuali informazioni gli utenti potranno rivolgersi a: Servizi Educativi Comunali a Gestione Diretta 0-3: e-mail asilinido@comune.palermo.it – Tel. 0917404350 – 0917404324 - 0917404374. Progettazione Gestione Amministrativa e Pedagogica – Servizi 0-3 a Gestione Indiretta: e-mail pacinfanzia@comune.palermo.it - Tel. 0917404313 – 0917404302 - 0917404358.