Asili nido, a Palermo 678 posti in più entro fine anno grazie al Fondo di solidarietà comunale

Grazie alle somme del Fondo di solidarietà comunale, entro la fine di quest’anno a Palermo ci saranno 678 posti in più negli asili nido. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Interno e analizzati da Centro studi enti locali (Csel) in un dossier realizzato per Adnkronos.

Con oltre 33 milioni di euro intercettati da 332 Comuni, la Sicilia si è piazzata seconda dietro la Campania nella spartizione delle risorse. Questa somma consentirà di creare 4.375 posti aggiuntivi nei nido. Il grosso delle risorse, quasi 5,2 milioni, è andato a Palermo che potrà così avere 678 utenti aggiuntivi; mentre i 2,7 milioni ottenuti da Catania garantiranno 355 posti; a Messina 1,6 milioni per 217 nuovi piccoli ospiti.

Il Fondo di solidarietà comunale 2023 permetterà di potenziare gli asili nido di 5.099 comuni, che ricadono in 17 regioni italiane.