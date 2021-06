Nidi aperti per la prima volta anche d'estate: a luglio circa 250 bimbi potranno frequentare le strutture

Sei gli istituti comunali coinvolti, a cui si aggiungono otto asili accreditati. In entrambi i casi le attività si svolgeranno prevalentemente negli spazi all'aperto per creare un ambiente più adatto alle temperature della stagione. Il sindaco Orlando: "E' conferma della qualità del sistema scolastico"

Sarà un'estate al nido per circa 250 bimbi che il mese prossimo potranno continuare a usufruire dei servizi educativi. Sei le strutture comunali coinvolte, che accoglieranno anche piccoli, fino a tre anni, provenienti anche da altre quattro strutture, per un totale di 140 posti. A queste si aggiungono otto asili accreditati, per un totale di altri 110 posti riservati a titolari di buoni servizio già inseriti nei nidi d’infanzia accreditati. In entrambi i casi le attività si svolgeranno prevalentemente negli spazi all'aperto per creare un ambiente più adatto alle temperature della stagione.

"I nidi aperti garantiscono un’equa distribuzione su tutto il territorio cittadino e sono stati individuati dall’assessorato alla Scuola - spiegano dal Comune - in base alle esigenze manifestate dai genitori attraverso la somministrazione di un questionario. All’indagine hanno risposto, da remoto e in forma anonima, 244 famiglie delle 600 circa che hanno frequentato i servizi educativi del Comune, nel contesto pandemico. Il 79,9% ha risposto favorevolmente alla proposta, anche nel caso di attivazione in un nido diverso dal proprio all’interno della circoscrizione o in un’area limitrofa. I genitori hanno dato preferenza a una fascia oraria non prolungata".

Le strutture comunali coinvolte sono: La Malfa, nella zona di Acqua dei corsari; Braccio di Ferro, all’Albergheria, che accoglierà anche i piccoli del nido Libellula; Pellicano, a Bonagia, al quale potrà fare riferimento l’asilo Allodola; Pantera Rosa, ad Altarello che accorperà il Topolino; Tom & Jerry in via Leonardo da Vinci, dove potranno recarsi anche i frequentanti del Santangelo; Peter Pan, nel quartiere San Giovanni Apostolo. Le attività educative estive si svolgeranno dal 5 al 31 luglio, in orario flessibile con entrata dalle 7.30 alle 8 e uscita dalle 13.30 alle 14.

Negli otto asili accreditati, Dimensione Bimbo, Titti School, Galileo Galilei, Il piccolo principe, Econido, Fantabosco, Kalos, San Vincenzo, le attività proseguiranno, a partire dall’1 luglio e fino alla fine del mese, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.30 oppure alle 15.30. “Per la prima volta, dopo decenni - ha sottolineato l'assessore alla Scuola Giovanna Marano - l’amministrazione cittadina raggiunge il traguardo dell’apertura estiva dei nidi comunali, anche grazie all’opportunità di rimodulazione dei fondi europei del Pac Infanzia, il Piano di azione e coesione, con la quale sono state integrate somme già a disposizione”. “L’apertura estiva dei nidi - ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando - è conferma della qualità del sistema scolastico e in particolare dello 0/6 e dell’impegno degli operatori e dei familiari dei bambini. E’ anche questa una occasione e un modo concreto di augurare una buona estate”.

Bambine e bambini potranno dunque proseguire il percorso educativo in presenza. "Un risultato importante - ha commentato Marianna Fiasconaro, capo area Educazione, Formazione e Politiche giovanili dell’assessorato alla Scuola - per alleviare ulteriormente il peso sopportato dalle famiglie a causa della pandemia abbiamo lavorato intensamente anche per il prolungamento estivo e potrà fornire un supporto educativo di qualità ed in continuità alle famiglie che ne hanno necessità anche durante il periodo estivo”.