VIDEO | Covid, asili e scuole infanzia aperti: sindaco invita lavoratori a fare il tampone

Un invito a effettuare il tampone gratuito alla Fiera del Mediterraneo rivolto a tutti i lavoratori che operano all'interno degli asili nido e delle scuole per l'infanzia. A lanciare l'appello dè il sindaco Leoluca Orlando, dopo la decisione di mantenere aperte le strutture. Il servizio di screening con drive-in è svolto dalla Asp, tutti giorni dalle 9 del mattino presso la struttura di via Sadat, in collaborazione con il Comune.

"Per essere liberi dalla paura - ha detto il sindaco - bisogna prendersi cura di sé stessi e degli altri e soprattutto avere cura dei bambini. Gli asili nido, le scuole dell'infanzia a Palermo sono un esempio di cura per i bambini, tenuti in grande sicurezza grazie all'impegno degli operatori e di tutti quelli che ogni giorno lavorano in queste strutture. L'attenzione e la cura per tutti i bambini da 0 a sei anni è fondamentale per il futuro del nostro Paese. Per questo invio un forte invito a tutte le persone che operano all'interno di queste strutture di recarsi alla Fiera del Mediterraneo per l'esecuzione dei tamponi e fruire del servizio concordato con la Asp. Credo sia un dovere verso sé stessi e, per chi svolge la propria attività con i bambini".