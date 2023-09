Via Principe di Villafranca, l'asfalto si colora di rosso: si rimette a nuovo la pista ciclabile

Dissestata in più punti da tempo, la pista ciclabile che collega via Principe di Villafranca e via Praga diventa rossa e presto potrà tornare a essere attraversata in sicurezza dalle bici. Dopo i lavori di scarifica dell'asfalto avviati ad agosto dall'Amat, sono partiti oggi gli interventi per la ripavimentazione dei 3,8 chilometri dell'intero percorso. Le opere hanno un costo di 300 mila euro e sono cofinanziati dal ministero dell’Ambiente con il progetto PRIMUS, programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile.

Il Rup e progettista della riqualificazione della ciclovia è l'ingegnere Mario Scotto con l’ufficio mobilità del Comune. Nei prossimi giorni sarà completata la posa della pavimentazione in bitume rosso. Prevista anche la sostituzione dei cordoli con elementi in gomma e l’illuminazione con pannelli solari, oltre al miglioramento della segnaletica.

"La riqualificazione delle piste ciclabili esistenti – dichiara l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta – è indispensabile se vogliamo offrire serie e sicure alternative all'utilizzo delle auto e rendere Palermo sempre più una città a misura di ciclista, come viene sempre più richiesto sia dai residenti che dai turisti. Il progetto di manutenzione e miglioramento della ciclovia Villafranca-Praga è una parte del più ampio progetto di manutenzione dei 50 chilometri di piste ciclabili esistenti e di realizzazione di ulteriori 80 chilometri, di cui 28 in corso di realizzazione con fondi Pnrr che connetteranno le sedi universitarie e i principali attrattori turistici della città".